Nazi- Hooligans mit Ku- Klux- Klan- Kapuzen in Ukraine

Krank und verrückt! Nazi- Hooligans mit Ku- Klux- Klan- Kapuzen, Hakenkreuz- Fahnen und Hitler- T-Shirt (Video oben) prägten das Bild beim großen Derby in der Ukraine zwischen Dynamo Kiew und Shakhtar Donezk. Da geriet das Ergebnis (Shakhtar siegte 1:0) völlig in den Hintergrund. Und auch absurd: 2018 soll in Kiew das Finale der Champions League steigen!