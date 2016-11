NATO- Luftschlag in Afghanistan: Zivilisten getötet

Zuvor waren bei einer Militäroperation gegen die Taliban in der nordafghanischen Provinz zwei US- Soldaten ums Leben gekommen. Wie das US- Kommando in Afghanistan mitteilte, wurden zwei weitere Soldaten verwundet. Die Männer seien Teil der NATO- Mission "Resolute Support" gewesen. Sie berät und bildet afghanische Streitkräfte aus, kämpft aber offiziell nicht mehr selbst.

Der Oberbefehlshaber der US- sowie der NATO- Streitkräfte in Afghanistan, General John W. Nicholson, sagte in der Stellungnahme: "Trotz des heutigen tragischen Vorfalls stehen wir weiter zu unserem Versprechen, unseren afghanischen Partnern bei der Verteidigung ihres Landes zu helfen."