NATO- General: "Der IS breitet sich wie Krebs aus"

Vor dem Verteidigungsausschuss des US- Senats sagte Breedlove, dass sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unter Flüchtlingen "wie Krebs ausbreitet". Deren Mitglieder würden den Weg des geringsten Widerstandes wählen und dadurch Europa und die USA gefährden. Dass Russland kürzlich gegen den IS schwere Bomber eingesetzt und damit Syriens Machthaber Bashar al- Assad unterstützt hatte, habe "das Problem deutlich verschärft".

Breedlove: Russland sei "langfristige existentielle Bedrohung"

Bei den Luftangriffen, die nicht nur gegen den IS, sondern auch gegen andere rebellische Gruppen gerichtet waren, wurden mehr aus 1000 Zivilisten, darunter auch Kinder getötet. Diese Angriffe seien willkürlich gewesen und hätten darauf abgezielt, Syrier zu terrorisieren und in Bezug auf Europa und den Nachbarstaaten "auf Spur zu bringen".

Russland und das Assad- Regime würden Migration als Waffe nützen, um die europäische Einheit und Infrastruktur zu schwächen. Auch rechte Gruppen, die gegen Zuwanderung protestieren, würden den Kontinent schwächen und Gewalt provozieren. Seit seiner Amtsübernahme hatte Breedlove Russland als "langfristige existentielle Bedrohung" der USA bezeichnet und forderte, Europa und die USA müssten mehr gegen den IS in Syrien unternehmen. Als er von Reportern dazu aufgefordert wurde, Statistiken für seine Behauptungen vorzulegen, musste Breedlove allerdings passen: "Ich kann Ihnen keine Zahlen zum vermuteten Zustrom geben."

Terroristen unter Flüchtlingen wie "Nadeln im Heuhaufen"

Die Worte von Breedlove schüren die Angst vor Terrorattacken in Europa wie jener in Paris im vergangenen Oktober . Menschenrechtsorganisationen betonen daher, dass die Angreifer bei diesen Terrorattacken französischer oder belgischer Herkunft waren. "Wir reden von Nadeln im Heuhaufen", so Bill Frelick von Human Rights Watch. Man könne natürlich nicht sagen, dass keine gefährlichen Nadeln in diesen Heuhaufen wären, aber mehrheitlich würde es sich um Menschen handeln, die Schutz suchen und keine feindlichen Absichten hätten. Man solle sich daher jenen gegenüber erkenntlich zeigen, die den Flüchtlingen helfen.

Destabilisierung durch geschlossene Grenzen?

Frelick zeichnet ein anderes Szenario: Würde man jene Schutzsuchenden in ihre Heimat zurückschicken, könnte man einen Dominoeffekt auslösen. "Geschlossene Grenzen in Ungarn, Griechenland, Türkei - genau das könnte destabilisieren und diese gefürchteten Konsequenzen auslösen, über die Breedlove spricht", so Frelick.