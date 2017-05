Nationalratswahl: "Echte Rote" wollen antreten

Einen Themen- Anriss der Initiative gibt es auch schon: Solidarität, Flüchtlinge, die Angst vor sozialem Abstieg, "neoliberale Agenda" und "Steuerflucht von globalen Playern".

"Sind die einzig linke Partei"

"Wenn die 'neue' ÖVP Hartz IV nach Österreich importieren will, Sozialdemokraten sich nur mehr um die Mittelschicht kümmern und die Grünen sich als die einzig linke Partei zu positionieren versuchen, weil sie die Mindestsicherung 'nur ein bisschen' kürzen, ist es höchste Zeit für uns, echte linke Politik ins Parlament zu bringen", heißt es auf der Homepage von "Echt Rot". Die Organisatoren laden am 10. Juni zum ersten Vernetzungstreffen in die Wiener Gußhausstraße 14/3 im vierten Bezirk ein, Start ist um 11 Uhr.

Auch Migrantenpartei will bei Wahl antreten

Es ist nicht die erste kleinere Gruppierung, die sich für die kommende Nationalratswahl in Position bringen will. So peilt auch die "Neue Bewegung für die Zukunft" (NBZ) unter der Führung von Obmann Adnan Dincer von Vorarlberg aus den Einzug ins Parlament an. Dafür will man sich mit der Kleinstpartei "Gemeinsam für Wien", die der türkischen AKP nahesteht, kurzschließen.

Adnan Dincer will mit seiner "Neuen Bewegung für die Zukunft" ins Parlament. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER, adnandincer.com, thinkstockphotos.de