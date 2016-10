Nationalfeiertag: Die besten Bilder und Videos

Die Heeres- Leistungsschau ging heuer wegen Umbauarbeiten nur teilweise am Heldenplatz über die Bühne. Die Panzer, Hubschrauber und Infostände verteilten sich auf mehrere Standorte beim Burgtheater, Am Hof, in der Schottengasse, der Teinfaltstraße und auf der Freyung.

Kanzler Kern und Vizekanzler Mitterlehner bei der Kranzniederlegung Foto: APA/HANS PUNZ

Dichtes Programm für Bundesregierung

Das offizielle Österreich begann den Nationalfeiertag traditionell mit Kranzniederlegungen beim Äußeren Burgtor zum Gedenken an die toten Soldaten und Opfer des Widerstandes.

Video: Hier marschieren die Mitglieder der Regierung zur Kranzniederlegung

Die Militärmusik der Ehrengarde gehört ebenfalls traditionell zum Nationalfeiertag:

Nach der Kranzniederlegung durch Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner wurden um 10.30 Uhr 1200 Rekruten am Heldenplatz durch Nationalratspräsidentin Doris Bures angelobt. Danach folgten die Reden der Regierungsspitze.

Regierungsspitze und Nationalratspräsidentin Bures während der Angelobung am Heldenplatz Foto: APA/HANS PUNZ

Video: Die Bundesregierung trifft am Heldenplatz ein

Kanzler und Vizekanzler gemeinsam mit Verteididungsminister Doskozil beim Abschreiten der Ehrengarde Foto: APA/HANS PUNZ

Auch Altbundespräsident Heinz Fischer wohnte der Angelobung bei. Foto: APA/HANS PUNZ

Video: Knapp 1200 Rekruten wurden am Mittwoch am Heldenplatz angelobt

Riesiger Andrang bei der Leistungsschau des Heeres Foto: APA/HANS PUNZ

Spaß für junge Gäste

Beim Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt konnten diverse Büros besichtigt werden und es gab unter anderem eine Ausstellung des Staatsarchivs. Auch Zaubervorführungen, Kinderschminken und eine Physikstation für die jungen Besucher wurden eingerichtet. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Hofmusikkapelle mit den Wiener Sängerknaben.

Das Parlament beging seinen vorerst letzten Tag der offenen Tür auf besondere Art: Wer das Gebäude besichtigte, bekam nicht nur die Möglichkeit, mit den Abgeordneten zu plaudern und die Räumlichkeiten zu sehen, sondern eine Reihe an schauspielerischen und musikalischen Darbietungen zum Thema Demokratie geboten.

Vor dem Parlament bildeten sich lange Warteschlangen. Foto: APA/HANS PUNZ

Musikalische Unterhaltung im Nationalrat Foto: APA/HANS PUNZ

Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer bot Interessierten die Gelegenheit, mit ihm zu diskutieren. Foto: APA/HANS PUNZ

Ihre Pforten öffneten auch Wissenschafts- und Bildungsministerium. Erstmals zu einem Tag der offenen Tür lud der Verfassungsgerichtshof auf der Freyung, auch im Justizpalast am Schmerlingplatz, wo unter anderem der Oberste Gerichtshof seinen Sitz hat, gab es kostenlose Führungen durch das historisch und architektonisch interessante Gebäude.

Reinhold Mitterlehner empfing in seiner Rolle als Wissenschaftsminister zum Tag der offenen Tür. Foto: BMWFW/Lusser

Panzer in Wien - die Vorbereitungen zur Leistungschau:

Kanonendonner im Arsenal

Vielfältig waren die Angebote auch für Kunstinteressierte: Das mumok im Museumsquartier etwa bot stündlich Führungen an, wenige Schritte weiter lud das Leopold Museum (wie an Feiertagen und Sonntagen üblich) zu Gratis- Überblicksführungen. Auch die Nationalbibliothek lud zum Tag der offenen Tür bei freiem Eintritt. Im Heeresgeschichtlichen Museum im Arsenal krachte es: Um 11 Uhr fand dort der k.u.k. Kanonendonner statt. Die Wiener Symphoniker haben gleich zwei Konzerte zum Nationalfeiertag eingeplant - allerdings am Tag davor sowie danach.