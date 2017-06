NASA will Sonde in die Korona der Sonne entsenden

Die US- Raumfahrtbehörde NASA will im Sommer kommenden Jahres eine Sonde in die Korona der Sonne entsenden - und damit näher an unser Zentralgestirn herangelangen als je zuvor. Wie die NASA am Mittwoch mitteilte, beginnt das 20- tägige Zeitfenster für die Mission "Parker Solar Probe" am 31. Juli 2018. Das unbemannte Raumschiff soll bis auf rund 6,3 Millionen Kilometer an die Sonnenoberfläche heranfliegen.