Nanomaschine tötet Krebszellen in nur 60 Sekunden

Neue Hoffnung für an Krebs erkrankte Menschen: Ein internationales Wissenschaftlerteam hat eine mikroskopisch kleine Nanomaschine entwickelt, die sich durch die Zellwand von bösartigen Zellen bohren und diese im Idealfall binnen 60 Sekunden töten kann. Die Forscher sehen in der Methode, die sie im Labor bereits an Prostatakrebs- Zellen getestet haben, großes Potenzial.