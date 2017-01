Namen von SS- Aufsehern in Auschwitz veröffentlicht

Die Datenbank entstand in Zusammenarbeit mit dem Forscher Aleksander Lasik von der Universität Bydgoszcz, wie der IPN- Vorsitzende Jaroslaw Szarek sagte. Die Datenbank soll demnach um weitere Nazi- Lager ergänzt werden. Szarek bezeichnete das Projekt als Antwort auf die historisch falsche Bezeichnung "polnische Todeslager". "Wir zeigen die Besatzung und zeigen, wer die SS- Männer waren", sagte er.

Ein Holocaust-Überlebender in der Gedenkstätte Auschwitz Foto: AFP

Die nationalkonservative Regierung in Warschau will den Ruf Polens besser schützen und die Verwendung des historisch falschen Ausdrucks für deutsche Vernichtungslager im besetzten Polen während des Zweiten Weltkrieges sogar mit bis zu drei Jahren Haft bestrafen. Das Parlament arbeitet an einem entsprechenden Gesetzesentwurf.

Im Vernichtungslager Auschwitz bei Krakau sind während des Nazi- Regimes mindestens 1,1 Millionen Menschen ermordet worden. Die meisten davon waren Juden.