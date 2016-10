Nahrung wird bei uns im Krisenfall schnell knapp

Kein gutes Licht auf Österreichs Krisenmanagement bezüglich Ernährungsvorsorge wirft eine Studie unter der Leitung von Joanneum Research: In der Nahrungsmittelbranche fehlen im Fall einer Krise, etwa einem großflächigen Stromausfall, Präventionsmaßnahmen und Krisenpläne, dazu kommen geringe Lagerbestände im Handel. Wenige Vorräte haben auch Privathaushalte, heißt es in der am Donnerstag in Wien vorgestellten Studie. Im Ernstfall könnten die Lebensmittel da sehr schnell knapp werden ...