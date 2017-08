Nächtlicher Großbrand wütete in steirischem Dorf

Anrainer hatten gegen 3.10 Uhr den Brand in dem nicht mehr bewirtschafteten Gehöft in Kobenz im Bezirk Murtal bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. "Während der Anfahrt zum Rüsthaus konnte man schon die meterhohen Rauchschwaden sehen", schilderte Einsatzleiter Gerhard Mayer von der Feuerwehr Kobenz.

Gebäude brannte komplett nieder

Die Feuerwehrleute legten eine Zubringerleitung zum nahegelegenen Kobenzerbach, um genügend Löschwasser zu haben. Dennoch brannte das Wirtschaftsgebäude bis auf die Grundmauern nieder.