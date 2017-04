Nächster Komplize von Wiener IS- Teenager verhaftet

Bei dem Verhafteten soll es sich ebenfalls um einen 17- Jährigen handeln, verlautete aus Polizeikreisen. Auf den jungen Mann gestoßen waren die Ermittler, weil er auch mit Lorenz K., der am 20. Jänner wegen Terrorverdachts festgenommen wurde und in U- Haft sitzt, in Chat- Kontakt stand. Wegen der sich erhärtenden Beweislage habe das Gericht schließlich einen Haftbefehl wegen Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung erlassen, heißt es.

Foto: APA/Hans Klaus Techt (Symbolbild)

Ein Komplize in Deuschland verhaftet

Am 22. Jänner war in der Stadt Neuss im deutschen Bundesland Nordrhein- Westfalen ein erster Komplize von Lorenz K. verhaftet worden. Ein Spezialeinsatzkommando der deutschen Polizei stürmte die Wohnung eines 21- jährigen Tatverdächtigen, der offenbar einen Bombenanschlag auf Polizisten und Bundeswehrsoldaten in Deutschland geplant hatte und in engem Kontakt mit dem 17- jährigen Wiener Teenie- Terroristen stand.

K. wurde in Justizanstalt radikalisiert

Lorenz K., der am 20. Jänner dieses Jahres in Wien verhaftet worden ist, wurde in der Justizanstalt Wiener Neustadt radikalisiert, wo er 2015 wegen einer Reihe strafbarer Delikte mehrere Monate in U- Haft verbracht hat. Ein gewisser Ahmed habe ihm einen Koran gegeben, irgendwann habe er dem Burschen aus Dagestan gesagt, er wolle zum Islam konvertieren.

IS-Teenager Lorenz K. Foto: APA/Robert Jäger, Peter Tomschi

Nach seiner Freilassung besuchte K. Moscheen, heiratete eine muslimische Internet- Bekanntschaft und lernte über Facebook einen gewissen Abdul A. kennen, der sich mit einer IS- Flagge vorstellte. "Er hat mir erklärt, dass ich ins Paradies kommen würde, wenn ich auch zur Al Nusra kommen würde", heißt es ihm Einvernahmeprotokoll.

"Kämpfer des IS waren Helden für mich"

Der Lorenz K. hörte sich auch Hetzreden des in Graz verurteilten radikalen Predigers Mirsad O. an und holte sich Informationen über die Folter der USA im Bagdader Gefängnis Abu Ghraib. "Ich habe gehört, dass der IS 5000 Muslime aus diesem Gefängnis befreit hat. Seit diesem Zeitpunkt, das war so im April 2016, waren die Kämpfer des IS Helden für mich", so der Teenager, der sich im stundenlangen Dauerverhör durch Staatsschutz- Ermittler zur Terrormiliz Islamischer Staat bekannt.