Nächste Pleite! Das Austria- Drama geht weiter

Philipp Huspek (32.) und Peter Zulj (56.) hatten die Gäste in Führung gebracht, der Anschlusstreffer für die Gastgeber in der 83. Minute erfolgte durch ein Eigentor - ebenfalls von Zulj. Drei Minuten später sorgte der eingewechselte Romano Schmid für die Vorentscheidung, indem er einen Patzer von Austria- Goalie Osman Hadzikic vor dem Strafraum ausnützte und zum 3:1 einschob. Das war's aber immer noch nicht in der turbulenten Schlussphase. In der 88. Minute machte es Holzhauser noch einmal spannend, als er einen Elfmeter souverän verwandelte. Mehr war für die Hausherren aber nicht drin.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Austria findet sich in der - noch sehr aussageschwachen - Tabelle mit null Punkten aus zwei Spielen am ganz anderen Ende wie Sturm, nämlich auf Platz zehn. Mit 0:5 halten die Veilchen nunmehr auch beim schlechtesten Torverhältnis.

Schlimmer Saisonstart

Den hohen Ansprüchen ("Wenn Salzburg schwächelt, wollen wir da sein") werden die Wiener somit in der frühen Phase der Saison keineswegs gerecht. Einem Zittersieg gegen Ebreichsdorf in der ersten Cup- Runde folgte ein 0:3 bei Altach zum Bundesliga- Auftakt, ein 0:0 in der EL- Quali gegen Limassol und jetzt eben das 0:2 gegen Sturm.

FK Austria Wien - SK Sturm Graz 2:3 (0:1)

Ernst- Happel- Stadion, 6.172 Zuschauer, SR Hameter

Tore: 0:1 (33.) Huspek

0:2 (56.) P. Zulj

1:2 (83.) P. Zulj (Eigentor)

1:3 (86.) Schmid

2:3 (88.) Holzhauser (Elfmeter)

Austria: Hadzikic - De Paula, Westermann, Filipovic, Salamon - Serbest (63. Prokop), Holzhauser - Monschein, Grünwald, Pires - Friesenbichler

Sturm: Siebenhandl - Koch, Maresic, Puchegger, Potzmann - Lovric, Hierländer - Huspek, P. Zulj, Röcher (80. Schmid) - Alar (91. F. Schubert)

Gelbe Karten: Filipovic, Salamon, Westermann bzw. Koch, Alar, P. Zulj, Hierländer