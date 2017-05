Nacktschwimmer sorgt in Hallenbad für Aufregung

Wie schockierte Eltern Solarz berichteten, soll sich der Nackte bereits seit Jahren im Schwimmbad des ULSZ Salzburg- Rif herumtreiben. Doch trotz zahlreicher Beschwerden sei nichts unternommen worden, die Badeaufsicht, Trainer, die Verantwortlichen der Schwimmunion und sogar der Direktor würden einfach wegsehen. Nun wurden der Sportsprecherin jedoch Videoaufnahmen des Exhibitionisten zugespielt (siehe oben) - und damit geht Solarz ganz bewusst an die Öffentlichkeit.

Foto: Privat

"Dieser Mann kommt regelmäßig auch dann in das Schwimmbad, wenn Kinder und Jugendliche dort Schwimmkurse und Schwimmtrainings besuchen. Das alleine ist schon ein Skandal, aber die Information, dass diese exhibitionistisch veranlagte Person bereits seit Jahren die Schwimmhalle im Sportzentrum Rif nutzt und somit ganz offensichtlich geduldet wird, macht die Angelegenheit noch schlimmer", so die SPÖ- Politikerin.

Nicole Solarz Foto: SPÖ

"Die Kinder und Jugendlichen müssen geschützt werden"

Solarz will dem Nackten nun endgültig die Badehose anziehen und diejenigen, die das wilde Treiben des Mannes schlichtweg duldeten, in die Pflicht nehmen: "Der erste Schritt ist die Information der Öffentlichkeit. Die Kinder und Jugendlichen sind in Gefahr und müssen geschützt werden. Weiters werde ich Anzeige gegen Unbekannt einbringen und ich erstatte Anzeige wegen des Verdachts der Beihilfe gegen den Direktor des Sportzentrums Rif sowie gegen den Präsidenten des Neuen Schwimmverbandes und den Cheftrainer der Schwimmunion. Außerdem habe ich Anzeige nach dem Landessicherheitsgesetz wegen einer öffentlichen Anstandsverletzung eingebracht. Der dritte Schritt ist eine umfangreiche schriftliche parlamentarische Anfrage an die politisch verantwortliche Sportlandesrätin Martina Berthold (Grüne)."

"Der Direktor ist nicht mehr tragbar"

Mit dieser Anzeigenflut will Solarz für eine lückenlose Überprüfung des Falles sorgen. Außerdem fordert sie Konsequenzen für das Verhalten des Direktors des ULSZ: "Es ist unerhört, dass Eltern immer wieder protestierten, es aber keine Konsequenzen nach sich gezogen hat. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Aus derzeitiger Sicht ist der Direktor des ULSZ nicht mehr tragbar. Landesrätin Berthold sollte ihn suspendieren, bis die Sache restlos geklärt ist. Gegebenenfalls ist auch eine Entlassung auszusprechen."

Ob sich der Exhibitionist durch sein Verhalten strafbar gemacht hat, muss die Staatsanwaltschaft entscheiden.