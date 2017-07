Nackter Mann springt Polizist an - Festnahme

Der Zeuge hatte das Treiben des Mannes gegen 15.30 Uhr beobachtet. Er beschrieb den Nackten als äußerst verwirrt, zudem deutete der Verdächtige auch an, sich in der Donau das Leben nehmen zu wollen. Sofort machten sich Beamte der Polizeiinspektion Aschach an der Donau auf den Weg zum Ort des Geschehens.

Sprang "überraschend einen Polizeibeamten an"

Als sie an besagter Stelle eintrafen und mit dem Anrufer ins Gespräch kamen, tauchte plötzlich der nackte Mann auf und sprang "überraschend einen Polizeibeamten an", so die Exekutive. Der Verdächtige versuchte auch nach dem Hals den Polizisten zu greifen, was ihm jedoch nicht gelang.

Bei der Festnahme des 46- Jährigen wurde ein Uniformierter leicht verletzt. Der verwirrte Linzer wurde im Anschluss in die Johannes Keppler Universität Neuromed Campus eingeliefert.