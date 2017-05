Nackter Femen- Protest gegen Marine Le Pen

Aktivistinnen der Frauenrechtsorganisation Femen haben mit einem Oben- ohne- Protest vor einem Sieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der Präsidentenwahl in Frankreich am Sonntag gewarnt. In der Nähe von Le Pens Wahllokal in Henin- Beaumont entrollten sie ein Banner mit der Aufschrift: "Marine an der Macht - Marianne verzweifelt".