Nachname "inakzeptabel": Austro- Kanadier empört!

Die Behörden sehen darin nämlich eine sexistische Aufforderung: "Grab her", zu Deutsch "Pack sie!" - das brachte den Stein ins Rollen. Man könne den Kennzeichen- Text nämlich als "gesellschaftlich inakzeptablen Slogan" missverstehen, teilte Grabher die Begründung der Behörde via Facebook mit. "Ich war völlig perplex. Wie kannst du meinen Namen für eine Aufforderung halten, wenn er es nicht ist?", so der Rentner gegenüber dem TV- Sender CBC News .

Der Austro-Kanadier Lorne Grabher mit seinen "inakzeptablen" Kennzeichen. Foto: YouTube.com/CBC News

"Trump ist ein Ignorant"

Auch eine Verbindung zu den kontroversen Aussagen von US- Präsident Donald Trump ist rasch hergestellt . Dazu Grabher: "Donald Trump ist ein völlig anderer Typ als ich. Er ist ein Ignorant. Ihm sind alle egal, und ich sollte nicht auf dieselbe Stufe mit ihm gestellt werden", so der aufgebrachte Pensionist.

Grabhers Sohn ist übrigens in einem anderen Bundesstaat mit demselben Kennzeichen unterwegs. Ob auch er es bald abgeben muss, ist noch unklar ...