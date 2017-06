Nachbarstaaten weisen 13.000 Menschen aus!

Nachbarstaaten werfen dem reichen Wüsten- Emirat Terrorfinanzierung und eine zu große Nähe zum Iran vor. Sie haben vergangene Woche alle Kontakte abgebrochen, den Luftverkehr gestoppt und die Grenzen geschlossen.

Katar von Nachbarn isoliert Foto: APA

Frau von ihrem Kind getrennt

Auch eine Frau aus Saudi- Arabien, die in Katar auf eine Nierenoperation wartete, sei zur Rückkehr aufgefordert worden. Eine katarische Studentin kurz vor der Abschlussprüfung an einer Universität in den Emiraten müsse nach Hause zurückkehren. Eine in den Emiraten verheiratete Katarerin sei zur Ausreise gezwungen worden, doch hätten die Behörden ihr kleines Kind am Flughafen zurückgehalten.

Foto: Associated Press

"Schlimmer als die Mauer in Berlin"

Die kollektive Bestrafung sei "schlimmer als die Mauer in Berlin", sagte Al- Marri. Er rief die Staaten dringend auf, die Maßnahmen zurückzunehmen. Die Kommission und die Regierung wollten den Weltsicherheitsrat einschalten, wenn sich nichts bewege.

Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, der Emir von Katar Foto: AP

Gabriel warnt vor Golfkrieg

Erst kürzlich warnte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel davor, dass die Isolation des Emirats Katar durch Saudi- Arabien und seine Verbündeten zu einem Krieg am Golf führen könnte . Es bestehe die Gefahr, dass aus dieser Auseinandersetzung ein Krieg werden könnte, sagte Gabriel der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel Foto: AP