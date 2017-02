Nach Wahldebakel: SPÖ fliegt aus Grazer Stadtsenat

Nichts verändert haben die Briefwahlstimmen bei den Mandaten: Die ÖVP wird mit 19 Sitzen im Gemeinderat vertreten sein, die KPÖ mit zehn, die FPÖ mit acht sowie Grüne und SPÖ mit jeweils fünf. Die NEOS erhalten einen Sitz im Gemeinderat.

SPÖ "muss völlig neue Wege gehen"

SPÖ- Spitzenkandidat Michael Ehmann, der nun wohl zum Klubobmann seiner Fraktion gewählt werden wird, kommentierte das Endergebnis folgendermaßen: "Es sind schwere Stunden für die Grazer SPÖ, die wir gerade durchleben. Ich möchte nichts beschönigen. Was nun eingetreten ist, haben wir gestern schon befürchtet: die Tatsache, dass wir keinen Regierungsauftrag mehr haben. Ich sehe das als deutliches Zeichen. Wir werden in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten unsere Schlüsse daraus ziehen. Klar ist, wir werden ab dem heutigen Tag völlig neue Wege gehen müssen, dabei aber einen kühlen Kopf bewahren. Wir sind in einer völlig neuen Position und werden uns neu orientieren." Panik oder Schnellschüsse wolle man vermeiden.

Die KPÖ teilte nach dem Ergebnis mit, dass die neue Konstellation der Mehrheitsverhältnisse im Rathaus "eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ sehr wahrscheinlich" mache. Eine Zusammenarbeit mit der KPÖ habe Bürgermeister Siegfried Nagl dezidiert ausgeschlossen. Trotzdem bleibe die KPÖ offen und werde ihre Vorschläge mit in künftige Verhandlungen nehmen.