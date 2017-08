Nach verpasstem Training: Dembele suspendiert!

Dortmund- Star Ousmane Dembele ist nicht beim Training seines Klubs erschienen. Der BVB hat den Angreifer nach seinem unentschuldigten Fehlen noch am Donnerstag bis nach dem DFB- Pokalspiel an diesem Wochenende beim 1. FC Rielasingen- Arlen vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert. Sportdirektor Michael Zorc erklärte, dass sich Dembele entgegen anderslautender Berichte in Dortmund aufhalte.