Nach Trump- Wahlsieg: EU legt TTIP- Abkommen auf Eis

Nach der Wahl von Donald Trump zum US- Präsidenten legt die EU das Freihandelsabkommen TTIP auf Eis. Es werde "für einige Zeit" eine "Pause" in den Verhandlungen geben, sagte EU- Kommissarin Cecilia Malmström am Freitag nach einem Treffen der Handelsminister. Unter dem künftigen Präsidenten Trump sei völlig unklar, "was passieren wird". Frankreich erklärte die Verhandlungen bereits für "tot".