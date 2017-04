Nach Trump: Auch Putin gratuliert Erdogan

Putin habe Erdogan seine Glückwünsche in einem Telefonat ausgesprochen, berichtete die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag unter Berufung auf das Umfeld des Präsidenten. Der Kreml bestätigte, dass Putin zum "erfolgreichen Ablauf" des Volksentscheids gratuliert habe. Die beiden Staatschefs hätten auch die Notwendigkeit betont, die gemeinsam vermittelte Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien einzuhalten, meldete Anadolu. Demnach hoben Putin und Erdogan zudem die Bedeutung einer Normalisierung der Beziehungen ihrer beiden Länder hervor.

Verhältnis zwischen Ankara und Moskau belastet

Das Verhältnis zwischen Ankara und Moskau wird immer noch vom Abschuss eines russischen Militärflugzeugs durch die türkische Armee im türkisch- syrischen Grenzgebiet im Jahr 2015 belastet. Nach dem Referendum rechnen einige Experten allerdings damit, dass sich die Türkei weiter von der EU entfernt und sich in der Folge Russland annähern könnte.

Die Stimmung zwischen Putin und Erdogan ist nach dem Jet-Abschuss im Keller. Foto: APA/EPA/Turkish Presidential Press Office, AFP

Erdogan verlängert Ausnahmezustand bis Juli

Unterdessen stimmte das Parlament in Ankara am Dienstag der zuvor von der Regierung beschlossenen Verlängerung des Ausnahmezustandes in der Türkei um drei Monate zu , wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Damit kann Erdogan mindestens bis zum 19. Juli weiter per Dekret regieren. Die Versammlungsrechte bleiben eingeschränkt.

Foto: twitter.com, AFP

Wie geht es nach dem historischen Verfassungsreferendum vom Sonntag in der Türkei weiter? Für den mit dem nun vom Volk abgenickten Präsidialsystem "allmächig" gewordenen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist der Fahrplan klar: Unmittelbar nach Bekanntgabe seines knappen Sieges bezeichnete er die Wiedereinführung der Todesstrafe als seine "erste Aufgabe". Und ließ sich dafür von seinen Fans zujubeln.

Foto: AFP, AP

Regierungsgegner rufen zum Protest gegen Erdogan auf

Für Dienstagabend riefen Regierungsgegner unterdessen zu neuen Protesten gegen Erdogan auf. In Istanbul und anderen Städten hatten am Montagabend einige Tausend Menschen in Istanbul und anderen Städten demonstriert. Anwohner brachten ihren Protest durch Schlagen auf Kochtöpfe zum Ausdruck. Nach Angaben der Zeitung "Hürriyet" wurden in Izmir, Antalya und Eskisehir insgesamt 43 Demonstranten festgenommen.

Anfechtung, Proteste: Erdogan- Gegner werden lauter

Oppositionspartei betragt Annullierung des Referendums

Die größte Oppositionspartei CHP beantragte am Dienstag bei der Wahlkommission offiziell die Annullierung des Referendums . Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu zweifelte erneut die Legitimität des Referendums an und übte scharfe Kritik an der Wahlkommission. "Dieses Referendum ist suspekt", sagte er am Dienstag bei der Fraktionssitzung seiner Partei im Parlament in Ankara. Zudem habe die Wahlkommission "gegen das Gesetz verstoßen". Kilicdaroglu sagte, der Antrag auf Annullierung des Referendums werde für die "Ehre" von Millionen Bürgern eingebracht, die für "Nein" gestimmt hätten. Experten räumen dem Antrag kaum Aussichten auf Erfolg ein.