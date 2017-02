Nach Tod von Baby: U- Haft über Vater verhängt

Über jenen 30- jährigen Vater, der im Verdacht steht, sein eigenes Baby zu Tode geschüttelt zu haben, wurde am Mittwoch die U- Haft verhängt. Es bestehe der dringende Verdacht des Mordes. Die Mutter des Säuglings wurde bereits am Dienstagabend in die Justizanstalt Krems eingeliefert.