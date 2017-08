Nach Suchaktion: Pensionist aus Wasser gerettet

Ein 72- Jähriger ist am Mittwochnachmittag beim Schwimmen im Neufelder See im Bezirk Eisenstadt Umgebung untergegangen. Der Mann konnte nach einem Such- und Rettungseinsatz noch rechtzeitg aus dem Wasser geborgen und erfolgreich reanimiert worden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht.