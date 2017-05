Nach Sexattacke: Verdächtiger bestreitet Tat

Der Verdächtige war am Dienstagnachmittag in die Polizeiinspektion Urban- Loritz- Platz gekommen, nachdem am Montag ein Foto von ihm veröffentlicht worden war. Er gab an, er sei der Mann, der mit dem Fahndungsfoto gesucht werde und wurde daraufhin von den Beamten festgenommen.

DNA- Spuren führten zu Täter

Das Opfer hatte den damals 31- jährigen Mann aus Mali im Oktober 2016 in einem Lokal im Bereich des Lerchenfelder Gürtels kennengelernt. Stunden später wachte sie in einer Wohnung auf und begab sich danach selbstständig ins Krankenhaus. Es bestand der Verdacht, dass der 46- Jährigen KO- Tropfen oder andere betäubende Mittel verabreicht wurden, bevor sie missbraucht wurde. Die Polizei stellte Spermaspuren sicher und kam so auf die Identität des Mannes.

Der Beschuldigte wurde von der Inspektion Urban- Loritz- Platz in die Außenstelle West des Landeskriminalamtes gebracht. Dort sagte er am Mittwoch, er habe mit vielen weißen Frauen Geschlechtsverkehr, dieser sei aber immer einvernehmlich, wie Polizeisprecher Paul Eidenberger mitteilte. Das sei sicher auch in diesem Fall so gewesen. Die Anwendung von KO- Tropfen bestritt er kategorisch.