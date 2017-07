Nach schwerem Beben bangt Kos um seine Gäste

Zerstört! Noch vor Kurzem saß Christian Kitzmüller in dem kleinen idyllischen Café mitten in Kos. Sonne, Meerluft - Ferien- Feeling pur. "Jetzt ist von dem Lokal nichts mehr übrig", berichtet der "OÖ- Krone"- Chef- vom- Dienst aus der Altstadt auf der Insel. Der Schock nach dem Erdbeben sitzt jedenfalls tief: bei Touristen und Einheimischen. Kos bangt um seine Gäste. Kitzmüller: "Die Bevölkerung kämpft um sie und will so schnell wie möglich zum Alltag zurückkehren."