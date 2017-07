Nach Schock- Foto: Arzt erklärt die Grusel- Beine!

Das Instagram- Bild zeigt seine von den Tour- Strapazen gezeichneten Beine, auf denen zahlreiche hervorgetretene Venen zu sehen sind. Zudem befinden sich auf den Füßen blau- rote Blutergüsse. Ein Bild, das einige schockierte.

Für seinen Arzt ist das Aussehen der Beine völlig normal. "Das Foto wurde direkt nach der Etappe aufgenommen. Er hat also kurz zuvor bei großer Hitze vier Stunden nur in die Pedale getreten. Plötzlich steht er aber still. Das Blut läuft nach unten und dadurch füllen sich die Venen", erklärt Droste gegenüber der "Bild".

"Die Haut ist sehr dünn"

Sein Arzt verdeutlichte, warum es bei dem Polen so schlimm aussah: "Pawel hat beim Saison- Höhepunkt, also der Tour de France, nur fünf bis sechs Prozent Körperfett, die Haut ist also sehr dünn. Er wiegt knapp über 60 Kilo, hat eine gut ausgebildete Muskulatur, ist der ideale Bergfahrer. Zudem liegen bei ihm die Venen sehr oberflächlich, also direkt unter der Haut."

Schon dreißig Minuten nach dem Rennen sahen bei Poljanski die Beine wieder ganz normal aus: "Nach dem Duschen und etwas Erholung ist das Blut wieder richtig verteilt", so Droste.