Nach Rauswurf: Flugzeug startet mit leeren Sitzen

Die britische Fluglinie EasyJet hat 30 Passagiere aus einem Flugzeug geworfen - um dann mit leeren Sitzen abzuheben. Wie die britische Internet- Zeitung "The Independent" berichtet, musste die ursprünglich für einen Flug von Glasgow nach Luton eingeplante Maschine wegen eines technischen Defekts gegen eine kleinere mit weniger Sitzen getauscht worden. 30 Fluggäste mussten am Boden bleiben. Skurrilerweise startete das Flugzeug dann mit leeren Sitzen, was für Empörung sorgte.