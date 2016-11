Nach Rassismus- Skandal: Glasner freigesprochen!

Da hat wohl die Gerechtigkeit gesiegt: LASK- Coach Oliver Glasner ist für seinen Ausraster beim Duell seiner Linzer mit dem SV Horn NICHT bestraft worden! Der Oberösterreicher war am Freitag im Auswärtsspiel in Niederösterreich auf die Tribüne verwiesen worden, weil er die Coaching- Zone verlassen hatte. Was Schiedsrichter Christopher Jäger zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Glasner hatte zwei seiner Spieler vor rassistischen Beleidigungen eines Fans schützen wollen.