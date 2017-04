Nach Rapid- Pleite: So will Altach aus der Krise!

Der SCR Altach hat in dieser Fußball- Bundesliga- Saison schon bessere Zeiten erlebt. Zu Frühjahrsbeginn standen die Vorarlberger noch an der Tabellenspitze, seither rutschten sie allerdings auf Rang vier ab - auch weil in den jüngsten vier Runden nur ein Punkt geholt und kein einziges Tor erzielt wurde. Im Heimspiel am Samstag gegen die Admira soll nun die Trendwende gelingen. Im Video oben sehen Sie die Highlights von Altachs Pleite gegen Rapid.