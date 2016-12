Nach Nein: Wie geht es in Italien jetzt weiter?

Nach knapp mehr als 1000 Tage an der Führung des Landes muss der jüngste Ministerpräsident in der italienischen Geschichte, Matteo Renzi, kapitulieren. Der ambitionierte Sozialdemokrat, der 2014 als "Verschrotter alter Eliten" angetreten ist, muss vor der harten Realität resignieren. Mit überwältigender Mehrheit sagten die Italiener am Sonntag Nein zu seiner Verfassungsreform. Umgehend übernahm Renzi die Verantwortung und kündigte seinen Rücktritt an. Wie geht es in unserem Nachbarland nun weiter? Europa jedenfalls blickt mit einem sorgenvollen Auge nach Italien.