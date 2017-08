Nach Monster- Hurrikan zweites "Katrina" befürchtet

Damals gab es in den US- Staaten Luisiana und Mississippi Schäden von mehr als 15 Milliarden US- Dollar. 1800 Menschen kamen ums Leben. Besonders betroffen war New Orleans. Teile von Louisianas größter Stadt wurden zerstört. Zwar sind die meisten geflohenen Menschen wieder zurückgekehrt, doch die Stadt hat sich nach wie vor nicht von der Katastrophe vor mehr als zehn Jahren erholt. Außerhalb der Touristengebiete gibt es menschenleere Gebiete. "Die Stadt wird nie wieder so sein, wie sie war", hört man immer wieder.

Houston unter Wasser

Nach "Harvey" ist Houston besonders betroffen. Bereits schwer überflutet, muss sie sich dem Nationalen Wetterdienst zufolge im Laufe der Woche wahrscheinlich auf zusätzliche 100 bis 125 Zentimeter Niederschlag einstellen. In Houston leben etwa 2,3 Millionen Menschen, im Großraum Houston sind es 6,5 Millionen.

Foto: AP

Der Internationale Flughafen wurde am Sonntag bis auf Weiteres geschlossen. Auch die Schulen machen mindestens bis zum 5. September dicht. Bis in die Innenstadt Houstons hinein sind Straßen unpassierbar, nach Behördenangaben alle Autobahnen in der Umgebung überschwemmt. Helfer in Booten retteten Menschen aus überfluteten Häusern, andere Einwohner wurden mit Hilfe von Hubschraubern von Dächern in die Luft geseilt und in Sicherheit gebracht.

Ein Bewohner von Houston wird aus seinem überfluteten Auto gerettet. Foto: AP

Foto: AP

Wie dramatisch die Lage ist, drückte sich in einem Foto aus, das auf Twitter veröffentlicht wurde: Es zeigt mehrere Bewohner eines Pflegeheimes in Dickinson bei Houston, denen im Sitzen das Wasser mindestens bis zur Taille steht. Gepostet wurde es nach Medienberichten vom Schwiegersohn der Eigentümerin des Heimes, die es seiner Frau - ihrer Tochter - am Sonntagmorgen zugeschickt hatte, um Hilfe zu bekommen. Die Tochter, Kimberly McIntosh, sagte dem Sender CNN, die Aufnahme sei echt. Demnach wurden alle Senioren in dem Heim später von Nationalgardisten in Sicherheit gebracht. Ein Behördenvertreter habe das bestätigt, teilte CNN mit.

Unterdessen gingen auch andernorts Evakuierungen weiter, so in Rockport, wo "Harvey" zahlreiche Häuser dem Erdboden gleichgemacht hatte. In der Stadt mit rund 10.000 Einwohnern, die mit schönen Stränden und künstlerischem Flair als eine Perle des Staates gilt, existiert praktisch keine Infrastruktur mehr. Es gibt weder Strom noch fließendes Wasser. Dennoch wollen viele bleiben - und so bald wie möglich mit dem Wiederaufbau anfangen.

Eine abgedeckte Kirche in Rockport Foto: AFP

"Harvey" forderte Todesopfer

Mittlerweile gibt es auch bereits die ersten Toten. Eine Frau starb, als sie mit ihrem Auto durch die überfluteten Straßen im Westen der Millionenstadt Houston fuhr. Ein weiterer Mensch kam bei einem Hausbrand in der besonders stark getroffenen Kleinstadt Rockport ums Leben, wie der Bürgermeister Charles Wax am Samstag sagte.