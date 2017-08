Nach Messerstich leistete Täter selbst Erste Hilfe

Blutige Szenen haben sich am Mittwochabend in einem Park im Wiener Bezirk Favoriten abgespielt. Ein betrunkener 38- Jähriger ging zunächst mit einem Messer auf seinen Kontrahenten, einen 48 Jahre alten Slowaken, los und stach ihn in den Oberkörper, dann leistete der Angreifer - er hatte 2,75 Promille Alkohol im Blut - noch selbst Erste Hilfe. Das Opfer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen.