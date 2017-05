Nach Kopftuch- Posting: "Gabalier for President!"

Hunderte Leser- Kommentare wurden auf krone.at veröffentlicht, seitdem Van der Bellen meinte , es werde noch der Tag kommen, an dem man alle Frauen bitten müsse, "aus Solidarität" ein Kopftuch zu tragen. Unsere Leser ließen daher nicht lange auf sich warten, als bekannt wurde, dass auch Andreas Gabalier die Kopftuch- Causa zum Anlass für ein witziges Facebook- Posting nahm.

Viele krone.at- User - darunter auch jahrelange Gabalier- Fans - sind von Aufmachung und Statement regelrecht begeistert. Polarstern macht mit "Super Andi. 1000 Daumen hoch für dich." den Anfang. Zuspruch und Lob kommt auch von kritisch2010: "Danke Andreas. Dein Wort in Gottes Ohr ... du bist anständig … du bist einfach toll. Mach so weiter." Einige Leser fühlen sich persönlich angesprochen und danken Gabalier für seine Worte, so auch blackmine: "Bravo Gabalier, bravo du sprichst mir aus der Seele ...", andere wiederum sehen die Aktion als Kampfansage gegen die aktuelle Politik.

Mit dem Kommentar "Endlich auch einmal einer der nicht nach dem korrekten, politischen linken Lager tanzt", spricht sich pedro12 den Frust von der Seele. User Nelly999 pflichtet ihm bei: "Der Gabalier ist lustig. Ich bin zwar kein Fan seiner Musik, aber ich finde es wirklich mutig von ihm, gegen diesen linken PC- Mainstream aufzutreten. Hut ab Herr Gabalier." Arendt geht sogar einen Schritt weiter und schreit nach "Gabalier for President!"

Auf Facebook meldete sich unsere breit aufgestellte Community selbstverständlich ebenso zu Wort. Janina L. sprach sich mit dem Posting "Alleine das Bild reicht um 3 Tage Albträume zu bekommen" eindeutig gegen Gabalier aus. Dem stimmt Christian J. zu und setzt noch einen drauf: "Naja, wenn man es sonst nicht schafft aufzufallen, dann kann einem der Typ nur leidtun."

Auch Wladimir unterstreicht in den Storykommentaren auf krone.at: "Das ist weder lustig, noch hat jemand diesen Volksmusikclown nach seiner Meinung gefragt. ... Er sieht immer lächerlich aus." Martin S. aus Deutschland kann den ganzen negativen Kommentaren nichts abgewinnen, er unterstützt die Aktion mit "Danke Andreas für deine Courage."

