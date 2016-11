Nach Klinsmann- Entlassung: Auch Herzog muss gehen

Montag Abend war noch unklar, ob Andreas Herzog beim US- Team bleibt. Zwischenzeitlich war der Ex- Rapidler auch für die U23 der USA tätig. Wie die Zukunft von Herzog aussieht ist noch unklar. Zuletzt fiel sein Name immer wieder in den Spekulationen rund um den neuen Rapid- Coach. Die Wahl fiel schlussendlich auf Damir Canadi. Ein Sportdirektor wird jedoch in Hütteldorf noch gesucht.

22.11.2016, 09:44 AG/red