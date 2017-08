Nach Hurrikan: Houstons Teams spenden für Opfer

Jeweils vier Millionen Dollar (umgerechnet 3,34 Millionen Euro) spenden die "Rockets" und die "Astros" für die Opfer des Hurrikans Harvey der am Wochenende die USA heimsuchte. Mit ihren Spenden schlossen sich die Sportteams der Stadt auch einem Aufruf des Bürgermeisters von Houston, Sylvester Turner, an.

Foto: Getty Images

Für den Eigentümer der Houston Rockets ist die Spende selbstverständlich. "Unsere Herzen sehen die Verwüstung, die so viele unserer Freunde, Familie und Nachbarn erleiden müsssen", so Leslie Alexander.

Astros selbst betroffen

Dabei sind die Baseballer der "Astros" selbst von der Katastrophe betroffen. Wegen der enormen Regenfälle musste das Team seine Serie in der MLB gegen die Texas Rangers statt in Houston in Florida austragen.

Die Solidarität in den USA mit den Hurrikan- Opfern ist enorm. Besonders Sportler setzen sich ein und sammeln spenden. Auch Football- Star J.J. Watt, Defensivspieler der Houston Texas, hat privat einen Spendenaufruf gestartet. Innerhalb von 24 Stunden kamen rund 500.000 Dollar zusammen. Mittlerweile ist die Summe auf eine Million angestiegen. Watt selbst legte noch einmal 100.000 Dollar oben drauf.

Foto: Getty Images