Nach Horror- Haft in Kairo Rückkehr zum Bundesheer

Als Inhaber einer Security- Firma hatte Führinger 2011 in Ägypten einen Bewachungsauftrag angenommen, vier verzollte Gewehre wurden dabei beschlagnahmt und er saß in der Folge 1805 Tage in einem "Horrorhäfen".

Während dieser Zeit schrieb er ein Buch: "Al Qanater - fünf Jahre im Gefängnis von Kairo". Darin schildert er, wie sehr ihm, dem Ex- Berufssoldaten, seine Ausbildung dabei geholfen hat, in der Hölle zu überleben. Viele seiner einstigen Kollegen und sogar Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) haben den erschütternden Bericht gelesen.

Hannes Führinger mit Ehefrau Lisa Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

"Vor ein paar Wochen", so der 37- Jährige, "bekam ich das Angebot, wieder beim Heer zu arbeiten." Seit dem 14. Februar ist er in Eisenstadt stationiert. Nach Auffrischungskursen und einem Trainingsmarathon wird er im März dem Jägerbataillon zugeteilt: "Der Einstieg in meinen früheren Job bedeutet für mich, nun endgültig zu Hause angekommen zu sein", sagt der 37- Jährige glücklich.

Martina Prewein, Kronen Zeitung