Nach harten Asyl- Sagern: "Didi for Bundeskanzler"

Mehr als 500 Kommentare haben unsere Forenmanager mit Stand Sonntagvormittag zu der Story freigeschaltet. krone.at hat für Sie einige Highlights herausgesucht - siehe unten. Tenor: Mateschitz liegt mit seinen deutlichen Worten schon richtig, kommt allerdings etwas spät. Viele User wünschen sich, der steirische Red- Bull- Milliardär hätte sich früher aus der Deckung gewagt.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Seinen Versuch, ServusTV - einen der Lieblingssender der krone.at- Leser - zu schließen, haben die meisten Leser dem knallharten Business- Mann mittlerweile auch verziehen - einige gehen sogar so weit, ihn im Bundeskanzleramt sehen zu wollen. In diesem Sinne: "Didi in die Politik!" - nach Frank Stronach und Richard Lugner wäre das doch was ...