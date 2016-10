Nach Festnahme: FP- Gemeinderat legt Mandat nieder

Kurz vor 23 Uhr soll der 27- Jährige mit dem Verkäufer in Streit geraten sein. "Er hat zu mir gesagt: 'Ihr esst eh jeden Dreck', und dann hab' ich an die Scheibe geklopft", sagt Andreas Lehner, der glaubt, dass die Scheibe durch seinen Ring gesplittert sei. Also nicht, weil er mit der Faust dagegen geschlagen habe. Als Zivilpolizisten die Streithähne trennten, soll der Jungpolitiker auf die Beamten losgegangen sein. Er sieht's anders: "Zu zweit sind sie ohne Warnung von hinten auf mich drauf. Das war nicht verhältnismäßig."

Samt Gattin angezeigt

Nach kurzer Flucht wurde er zum Posten gebracht, wo seine Frau (28) vehement Einlass forderte, so sehr, dass auch sie kurz festgenommen wurde. Auch hier gibt's eine Zweitmeinung: "Sie wurde ohne Grund festgehalten, an den Armen verletzt. Wir waren deshalb im Spital." Der Gemeinderat ist den Waffenschein los und wurde mit Gattin wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie Körperverletzung, Sachbeschädigung und Ordnungsstörung angezeigt.

Mandat niedergelegt

Mittlerweile steht auch fest, dass der FPÖ- Gemeinderat nach dem Vorfall auf sein Mandat verzichtet. Der Kommunalpolitiker werde auch seine Parteimitgliedschaft ruhend stellen und bedaure den Vorfall, teilte der Kirchdorfer Bezirksparteiobmann Michael Gruber am Montagnachmittag mit. Der Kommunalpolitiker habe in einem persönlichen Gespräch betont, "dass es nicht in seinem Sinne war, die Partei durch diesen Vorfall in ein schlechtes Licht zu rücken. Er bedauert die Vorkommnisse und entschuldigt sich", so Gruber.