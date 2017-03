Nach Erdogans Amoklauf stürzt Türkei- Tourismus ab

Während der türkische Staatschef nach den jüngsten Vorfällen in den Niederlanden tobt, werden Touristen immer mehr abgeschreckt. Das Land am Bosporus, bis vor wenigen Jahren immer unter den beliebtesten Urlaubsdestinationen der Österreicher, ist mittlerweile bei den Buchungen weit zurückgefallen. Gab es schon im Vorjahr ein Minus von 40 Prozent, brechen die Zahlen laut dem Verband der heimischen Reisebüros heuer bisher erneut um rund die Hälfte ein.

In den Städten und am Meer, wie an der türkischen Riviera, kämpfen die Hotels ums Überleben. Für die Türkei eine wirtschaftliche Katastrophe. Denn der Tourismus ist eine der wichtigsten Geldquellen. Da helfen auch nicht durch die neu entdeckte Freundschaft zu Kremlchef Wladimi Putin wieder vermehrt anreisende russische Urlauber.

Christoph Budin, Kronen Zeitung/krone.at

Kommentar von Kurt Seinitz: Erdogan, ein Führer in das Verderben

Mir tun die vielen kleinen Tourismusbetriebe in der Türkei leid wegen dem, was kommen wird: Zusperren, Entlassungen, Arbeitslosigkeit. Die meisten der Betroffenen sind vermutlich gar keine Erdogan- Fanatiker. Dieser Rabauke im Präsidentenamt ist kein Nationalheld, sondern ein Schandfleck der Türkei. Er ist des türkischen Volkes unwürdig, aber viel zu viele Türken lassen sich von ihm willig in patriotische Geiselhaft nehmen. Leider ist das nur eine Wiederholung der Geschichte, denn alles ist auch anderswo schon dagewesen. Viele hatten es später bereut.

Das Delirium in der Türkei wird ein böses Ende nehmen. Das Wirtschaftswunder, alles was der "frühe" Erdogan aufgebaut hat, geht den Bach runter - so wie Kinder am Strand Sandburgen aufbauen und auch wieder zerstören.

Putin, dem sich der Sultan an den Hals geworfen hat, kann sein Glück kaum fassen. Erdogans Türkei, einer der wichtigsten (NATO- )Nachbarn Russlands (Stichwort Bosporus), ist ihm heute auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Erdogan hat keinen anderen Verbündeten mehr. Aber ganz sicher kann sich Russland seines unberechenbaren Alliierten doch nicht sein. Schon zündelt Erdogan wieder in Syrien gegen seinen Erzfeind Assad. Und das hat Putin gar nicht gern.

Und dieses Erdogan- Regime wollte einmal in die EU! Um dort herumkommandieren zu können. Gott sei Dank hatten besonnene Kräfte in Österreich dieses Spiel frühzeitig durchschaut und dem Herrn am Bosporus einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt platzt er aus Enttäuschung vor Wut.