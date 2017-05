Nach brutaler Attacke: Räuber von Cobra gefasst

Fast fünf Jahre nach einem brutalen Überfall in Niederösterreich haben jetzt offenbar für einen Verdächtigen die Handschellen geklickt. Ermittler des Landeskriminalamtes spürten den spielsüchtigen Räuber in seiner Kremser Wohnung auf - Montagfrüh wurde er von der Spezialeinheit Cobra aus dem Verkehr gezogen. Viereinhalb Jahre lang wusste Therese P. nicht, wer ihr das angetan hat an diesem kalten Jänner- Tag im Jahr 2013: Die damals 56- jährige Wirtin war innerhalb nur weniger Jahre zum zweiten Mal Opfer eines Raubes geworden.