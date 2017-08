Nach Bank- Frust: DFB- Star kann Müller verstehen

Zuletzt war Müller beim 2:0- Sieg der Münchner in Bremen erst spät eingewechselt worden. In einem Interview nach dem Match beklagte sich der Angreifer: "Ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will, aber meine sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt." Jetzt erhählt er Unterstützung von DFB- Kollege Sami Khedira.

"Ich denke, einen Thomas Müller lässt man nicht gehen - und das wissen auch Ancelotti und die Bayern- Verantwortlichen", sagte der 30- jährige Khedira. Zudem erklärte der Mittelfeld- Motor von Champions- League- Finalist Juventus Turin, dass Müller mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen im Weltfußball einzigartig sei.

Foto: AFP

Khedira und Müller waren 2014 gemeinsam in Brasilien Weltmeister mit der deutschen Auswahl geworden.

Foto: AFP

"Ich nehme die Summen nicht ernst"

Ebenfalls kritisierte Mittelfeld- Abräumer Khedira auch den aktuellen Transfer- Irrsinn. "Es ist Wahnsinn, was da aktuell abgeht. Ich nehme diese Summen nicht ernst", so Khedira, "ob es gesund für den Fußball ist, wage ich zu bezweifeln."