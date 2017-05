Nach Attacke: Täter sprang von Felswand in den Tod

Zur Attacke kam es in Ebbs im Tiroler Bezirk Kufstein. Über die Hintergründe gibt es bislang keine Informationen. Das Opfer will den Angreifer jedenfalls nicht gekannt haben, hieß es. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein bayrisches Krankenhaus geflogen.

Die Fahndung nach dem Täter lief nach der Attacke auf Hochtouren und ging zu Mittag auf dramatische Weise zu Ende: Als er von der Besatzung eines Polizeihubschraubers gesichtet wurde, sprang der 41- jährige Österreicher laut Angaben des Landeskriminalamts in vermutlich selbstmörderischer Absicht von einer Felswand in den Tod.