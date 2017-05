Nach 18 Jahren: Feyenoord Rotterdam wieder Meister

Im De Kuip- Stadion lief zum Saisonabschluss der Eredivisie von Beginn weg alles für Feyenoord. Der 36- jährige Kuyt brachte die Heimischen bereits nach 40 Sekunden in Führung und legte in der 12. und 84. Minute per Elfmeter nach. Feyenoord verteidigte damit den Vorsprung von einem Punkt auf den Erzrivalen Ajax Amsterdam (3:1 in Tilburg) mit Erfolg. Rang drei ging mit sechs Zählern Rückstand an Vorjahreschampions PSV Eindhoven.

Foto: AFP or Licensors

Feyenoord hält nun bei 15 Meistertiteln, zwei wurden mit österreichischer Hilfe erzielt. 1969 und 1971 gewann Feyenoord unter Trainer Ernst Happel und mit Franz Hasil, gemeinsam führten sie den Club auch 1970 zum Triumph im Meistercup.

Sparta Rotterdam konnte ebenfalls feiern, nicht zuletzt Pusic. Der 29- jährige Stürmer wurde im Winter von Midtjylland aus Dänemark ausgeliehen und mit entscheidenden Toren zum Punktegaranten. Beim 3:1- Erfolg am Sonntag in Deventer traf Pusic zum 1:0 (57.) und 2:1 (80.), womit Sparta in der letzten Runde die Abstiegsplätze noch verließ. Auch davor war der Wiener Punktegarant: Sparta hat in den letzten acht Runden drei Siege geholt und stets war Pusic Matchwinner (zwei Tore beim 3:1 gegen Heracles Almelo, Siegestor beim 1:0 über Twente Enschede).

Die Go Ahead Eagles Deventer, der Club von Marcel Ritzmaier, steigt ab, Roda Kerkrade (Stefan Savic) muss in eine Relegation.