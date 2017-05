Nach 0:24 die nächste bittere Pleite für Polster

Zwei Tore von Sertan Günes (7., 17.) brachten ASK Elektra im Wiener Toto- Cup- Finale gegen die Wiener Viktoria früh auf die Siegerstraße. Kranz (51.) konnte noch den Anschlusstreffer erzielen, am Ende setzte sich aber Elektra 2:1 durch. Nach der 0:24- Klatsche in der Liga setzte es für Viktoria- Coach Toni Polster die nächste bittere Pleite.