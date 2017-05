Mysteriöses Attentat: Opfer und Täter schweigen

Der 42- Jährige dürfte im Zuge des Streits als Erster auf seine beiden Kontrahenten losgegangen sein, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei. Der Iraker erlitt aufgrund der auf ihn abgegebenen Schüsse schwere Verletzungen, begab sich am Samstag aber noch selbstständig ins Krankenhaus und wurde dort operiert.

Keine Kooperation mit Polizei

Aufgrund des hohen Fahndungsdrucks, so die Polizei, habe sich am Sonntagabend der mutmaßliche Schütze selbst bei der Exekutive gestellt. Der 30- Jährige befindet sich in Haft, schweigt jedoch zu den Vorwürfen. Wenig Erhellendes gibt auch das Opfer des Schussattentats preis: Der Iraker habe angegeben, nur zufällig am Ort des Vorfalls gewesen und am Tatablauf in keiner Weise beteiligt gewesen zu sein, hieß es.

Weitere Angaben zu Täter und Opfer oder zu den anderen am Streit Beteiligten machte die Polizei nicht. Als Begründung dafür wurden laufende Ermittlungen genannt, zu denen es ebenfalls keine Informationen gab.