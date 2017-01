Mysteriöser Leichenfund nach Brand in Wohnhaus

Eine nach einem Brand in einem Wohnhaus in Oberösterreich gefundene Leiche gibt der Polizei derzeit Rätsel auf: In der Nähe des toten Mannes, bei dem es sich vermutlich um den 52- jährigen Bewohner handelt, wurde eine Waffe gefunden. Von seiner Frau fehlt jede Spur. Ob ein Familiendrama oder ein reines Brandgeschehen vorliegt, ist daher noch völlig offen.