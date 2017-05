Mysteriös: "Kanzler Rave" am Wiener Ballhausplatz

Hinter dem Event steckt laut "Krone"- Recherchen ein privater Veranstalter, der im Vorjahr bereits einen Wahlkampf- Rave für den späteren Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ausgerichtet hat. Die Kanzler- Party soll demnach am 19. Mai zwischen 14 und 22 Uhr vor dem Bundeskanzleramt steigen.

Foto: Screenshot facebook.com

Wehsely als Rednerin angekündigt

Die stellvertretende Wiener SPÖ- Klubchefin Tanja Wehsely wird als Rednerin angekündigt, weitere sollen folgen. Bis Donnerstagmittag haben etwa 250 Personen zugesagt, am Rave teilzunehmen, weitere rund 1000 bekunden Interesse an der ungewöhnlichen Kanzler- Party.

Tanja Wehsely Foto: Peter Tomschi

"Es geht nicht darum, persönliche Träume zu verwirklichen, sondern darum, dass die Österreicherinnen und Österreicher die ihrigen verwirklichen können", wird Kanzler Kern auf der Veranstaltungsseite zitiert. Er selbst wird am Freitag allerdings nicht in Wien sein, da er beim Städtetag in Salzburg anwesend sein muss.