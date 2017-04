Mutter und Tochter in Sauna gefangen: Beide tot

Der Vorfall ereignete sich am Samstag im Ort Jicin nordöstlich der Hauptstadt Prag. "Die Türschnalle brach innen ab, sodass die beiden Frauen in der Sauna gefangen waren", teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit.

Sie hätten noch erfolglos ersucht, ein Fenster einzuschlagen, hieß es. Die Frauen waren rund 90 Minuten in der Hitze gefangen, ehe die Besitzerin der Sauna ihre Bekannten am Boden liegend fand. Herbeigerufene Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Frauen feststellen. Aufgrund der ungewöhnlichen Umstände hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.