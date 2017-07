Mutter und Kinder prügelten und bissen Polizisten

Eine Mutter und ihre drei Kinder haben sich am Mittwoch in Wien- Leopoldstadt heftig gegen ihre Festnahme zum Zweck der Abschiebung gewehrt. Der 16- jährige Sohn ging mit Faustschlägen auf einen Polizisten los, die 38- jährige Frau versuchte, einen Beamten zu beißen. Eine Polizistin wurde in dem Tumult am Knöchel verletzt.