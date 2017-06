Mutter des Mädchens nimmt Unfalllenker in Schutz

Nach dem tragischen Unfall in Neuberg an der Mürz, bei dem eine 16- Jährige neben dem Unfallwrack starb, meldet sich nun die Mutter des Mädchens zu Wort. Sie nimmt den Unfalllenker, einen 16- jährigen Burschen, in Schutz. Denn dieser habe sich nicht, wie die Polizei berichtet hatte, vom Auto entfernt, nachdem sich der Wagen überschlagen hatte.